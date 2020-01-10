США ввели санкции против 17 иранских производителей стали

Также США введут санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Ирана. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, США уже ввели санкции против 17 ведущих иранских производителей стали.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против восьми высокопоставленных иранских чиновников,«выдвинувшие дестабилизирующие цели», а также против крупнейших производителей стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые коллективно генерировали миллиарды долларов ежегодно.

«Эти санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не прекратит финансирование глобального терроризма и не обязуется никогда не иметь ядерного оружия», — добавил министр.

Treasury targets Iran’s billion dollar metals industry and senior regime officials https://t.co/0UAPajN8EZ — Treasury Department (@USTreasury) 10 января 2020 г.

Ранее американские военные по приказу президента США Дональда Трампа ударили по аэропорту в Багдаде, где находился иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон не согласовал действие с Конгрессом или НАТО.

Мировое сообщество раскритиковало действия США. Сирийский лидер Башар Асад выразил соболезнования Ирану в связи с убийством генерала. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение Дональда Трампа не только нарушило международное право, но и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.