Иран продемонстрировал открытость, пригласив страны к расследованию крушения «Боинга»

Иран сделал ставку на объективность. Об этом в комментарии ФБА «Экономика сегодня» заявил эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин. По его словам, иранская сторона пригласила страны к расследованию крушения украинского «Боинга 737», чем продемонстрировала открытость.

«То есть иранская сторона занимает правильную и логичную позицию, организовывая объективное расследование», — считает Владимир Фитин.

Однако Иран не поделится всеми данными с американским лидером Дональдом Трампом, поскольку Тегеран и Вашингтон «находятся на грани войны», проложил эксперт. Ранее США не выдали визу иранскому министру иностранных дел Джаваду Зарифу для участия во встречах на полях заседания Совета Безопасности ООН.

«Такое отношение США открыто говорит о серьезности противоречий между странами. Не думаю, что теперь Америке стоит ждать всех данных от Ирана», — резюмировал Фитин.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» упал в Тегеране в среду, 8 января. Погибли 178 человек.