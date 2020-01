Любые американские делегации, которые направят в Ирак, обсудят вопрос о возобновлении стратегического партнерства Вашингтона с Багдадом, а не вывод войск. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США.

America is a force for good in the Middle East. Our military presence in #Iraq is to continue the fight against ISIS and as @SecPompeo has said, we are committed to protecting Americans, Iraqis, and our coalition partners. pic.twitter.com/C3l9ISYnov