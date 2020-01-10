Передумавший лететь 8 января украинец может быть причастным к авиакатастрофе над Тегераном

Новые загадочные обстоятельства появляются вокруг авиакатастрофы, произошедшей в иране 8 января 2020 года. Так, новые версии причин крушения противоречат сразу всем предыдущим: и возгоранию двигателя и поражения ракетой ПВО.

Для начала стоит обратиться к хронологии событий трагичной ночи. Иран ночью с 7 на 8 января 2020 года произвел запуск ракет по американским базам в Ираке. первая атака на базу «Айн Аль-Асад» прошла в период с 1:30 до 2:30, вторая, нацеленная на базу неподалеку от Эрбиля, в 04:00. Так, выходит, что Иран запустил все свои ракет задолго до того, как украинский самолет, которого вообще не должно было там быть, вылетел из аэропорта Тегерана.

Все дело в том, что сразу после первой иранской атаки Федералньое управление гражданской авиации США порекомендовало полностью прекратить полеты гражданской авиации в воздушно пространстве Ирана. Подобные предупреждения имеют уведомительный характер, однако большинство авиакомпаний их строго соблюдают.

Несмотря на это, в 05:15 самолет «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины», собиравшийся выполнить рейс из Тегерана в Киев, завершил посадку и начал подготовку к взлету. Вылет должен был проходить в западном направлении, как раз на том участке, который Иран ранее использовал в качестве коридора для запуска ракет.

Посадка завершилась еще в начале шестого часа утра, однако по неизвестным причинам пилоты объявили готовность к вылету только в 05:45. А фактический вылет был зафиксирован в 06:12, с радаров самолет исчез через шесть минут, в 06:18.

Немногим ранее, в 06:15, будучи на высоте около 2416 метров при скорости 509 километров в час, пропала связь с бортом, был потерян сигнал передатчика-транспондера ADS-B. Потеря данного сигнала явно говорит о том, что разрушение конструкции произошло в хвосте, ведь именно в этой части самолета и располагаются системы радиосвязи и транспондеры.

По предварительным данным, после исчезновения с радаров, судно продолжало находиться в воздухе, так как еще около двух минут экипаж пытался наладить управляемое снижение. Однако опытным пилотам со стажем в 7600 и 12 000 летных часов не удалось этого сделать. Управление было окончательно потеряно, около 06:18 самолет разбился в 20 километрах от аэропорта Тегерана.

Списки пассажиров рейса 752 с самого начала были крайне неточными, так, сначала сообщалось о 176 или 177 погибших — 167 (168) пассажирах и 9 членах экипажа. Цифры менялись, при этом споры разгорелись на между различными СМИ, а скорее среди МИД и СНБО Украины.

Интересно, что по данным СНБО, два пассажира изменили планы и не полетели этим рейсом. Среди них оказался и гражданин Украины Андрей Бузаров, называющий себя в Facebook «адвокатом, международным обозревателем, политическим аналитиком и телеведущим».

Спасение Бузарова выглядит подозрительно сразу по нескольким причинам. Так, остановка в Киеве была нужна лишь для пути в Канаду, большинство пассажиров были иранцами и канадцами. Но с ирано-канадского рейса спасся именно украинец Бузаров. Сам счастливчик описал странное стечение обстоятельств так:

«4 января, когда я пришел в офис в МАУ, мне там порекомендовали купить билет на 9 января, а не на 8, так как он дешевле. Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8, так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ».

Таким образом, Бузаров заявил, что не сел на рейс из-за экономии, но тут же пишет, что потратился на отель. Позднее он начал еще более неуклюже объяснять сложившуюся ситуацию тем, что якобы решил «посмотреть на достопримечательности столицы Ирана». Такие объяснения напоминают еще одну туристическую поездку в Солсбери.

Биография украинца то заставляет задуматься, он выпустился из дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины, прекрасно владеет украинским, русским, арабским, английским, французским, итальянским, испанским, немецким и греческим языками.

Что касается политических взглядом — он открыто поддерживает Евромайдан и вооруженный конфликт в Донбассе, хоть и родом оттуда, пишет Федеральное агентство новостей. Выходит, что с обреченного лайнера спасся не кто-то, а заметный апологет Евромайдана и украинской версии «войны с Россией».

Бузаров не единственно странный несостоявшийся пассажир «Боинга», интересные данные есть и состоявшейся пассажирке, украинке Елене Малаховой. Она была генеральным директором украинской авиакомпании «Скайавиатранс». Ее самолет Ил-76 с бортовым номером UR-COZ был обстрелян 6 августа 2019 года, а за две недели до того еще два украинских Ил-76 с бортовыми номерами UR-CMC и UR-CRN были таким же образом уничтожены на авиабазе «Аль-Джуфра» в Ливии.

После данных атак украинское МИД было вынуждено сделать заявление о том, что власти страны не переправляли в Ливию никакие самолеты. По заявлению ведомства, обстрелянные Ил-76 «принадлежали частным лицам». Якобы у владельцев было право «предоставлять услуги в рамках украинского и международного законодательства». Позднее выяснилось, что эти три Ил-76 поставляли вооружение террористам ПНС Ливии.

«Частные лица», в том числе и погибшая на борту обрушившегося «Боинга» директор «Скайавиатранс», были лишь прикрытием грязной схемы. Но теперь она уже не сможет выступить свидетельницей того, что Киев поддерживает продажу «черного» оружия ливийским террористам.