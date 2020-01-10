Граждане Турции выступили против отправки военного контингента в Ливию

Большинство граждан Турции высказались против отправки солдат в Ливию для участия в военных действиях на стороне террористов ПНС.

Как сообщает издание Cumhuriyet, 58% опрошенных жителей Турции выступили против отправки солдат. В основном такого мнения придерживаются люди в возрастной группе 45-54 года, которые разбираются в политике. Среди них 30% являются сторонниками партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 78% - сторонники «Республиканской народной партии», 91% - «Демократической партии народов», 88% - «Хорошей партии», 58% - «Партии националистического движения».

Вмешательства Анкары поддержала только молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Также граждане Турции не одобрили вмешательство войск своей страны в Ливию: 75% считают, что не стоит занимать ни одну из конфликтующих сторон, 15% выступили за то, чтобы принять одну из сторон, 10% ушли от ответа.

Добавим, опрос был проведен Стамбульским экономическим исследовательским центром. Людей спрашивали, как они относятся к военным операциям Турции, которые проводятся в Сирии и Ливии. В последнюю Анкара направила своих солдат для поддержки террористов ПНС.