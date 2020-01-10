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Либеральные СМИ превозносят военных США, бесстыдно радуясь смерти россиян в Сирии

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Либеральные СМИ превозносят военных США, бесстыдно радуясь смерти россиян в Сирии

Либеральные СМИ превозносят военных США, бесстыдно радуясь смерти россиян в Сирии

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19:36   10 Января 2020
Россия

Либеральные СМИ превозносят военных США, бесстыдно радуясь смерти россиян в Сирии

Либеральные СМИ превозносят военных США, бесстыдно радуясь смерти россиян в Сирии

Прозападные СМИ умолчали об американских солдатах, погибших в результате ракетного обстрела Ираном военных баз США, но при этом смаковали подробности смерти россиян, которые погибли от удара американцев в Сирии. ФАН детально сравнил, как либеральные СМИ описывали два инцидента.

3 января Белый дом, не согласовывая с Конгрессом и НАТО, отдал приказ убить высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ 8 января Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. В результате, по данным Тегерана, погибли около 80 военнослужащих США. Вашингтон заявляет, что ни один американец от ударов не пострадал.

«Все хорошо! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире!», – прокомментировал инцидент президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Либеральные СМИ поддерживают позицию Штатов и отрицают наличие пострадавших.

Издание «Медуза», комментируя инцидент, писало, что у Америки «все хорошо» и военные США «не пострадали». При этом позже издание сделало отсылку на иранские СМИ, которые сообщали о 80 погибших американцах. Редакция тактично обозначила, что эта информация опубликована целенаправленно для иранского общества.

Либеральные СМИ превозносят военных США, бесстыдно радуясь смерти россиян в Сирии

«Русская служба Би-би-си» не только заверила, что ни один американец при обстреле не пострадал, но и назвала удар выгодным для обеих стран. По версии редакции, Иран якобы провел обстрел только, чтобы подтвердить свои заявления о том, что республика ответит США за смерть своего генерала, а для Вашингтона этот инцидент «хороший повод для заявления о новых мирных инициативах».

Издание The Bell заявило, что американские военные заранее знали о предстоящем ударе, поэтому смогли избежать человеческих жертв. В эфире «Радио Свобода» назвали удар Ирана намеренно «осторожным», благодаря которому якобы американцы не пострадали.

Либеральные СМИ превозносят военных США, бесстыдно радуясь смерти россиян в Сирии

Интересно сравнить, как освещают либеральные СМИ военные инциденты с участием России и ее союзников. 

7 февраля 2018 года американская авиация нанесла удар по объектам проправительственных сил Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Там проходила операция против террористов ИГ (организация, запрещенная в РФ). Почти три часа США бомбили позиции сторонников Асада. В результате была уничтожена основная часть группировки. Среди погибших были российские добровольцы, которые уехали в Сирию бороться с террористами. По  информации председателя «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрея Трошева, в ходе столкновения погибло 14 россиян.

По-другому освещали произошедшее либеральные СМИ.

Редакция «Медузы» опубликовала материалы в которых журналисты либеральных СМИ рассуждали о том, как «америкосы в пух и прах разнесли россиян, уложив полторы сотни бойцов».

Издание Znak вообще сравнило погибших российских граждан со свиньями.

Либеральные СМИ превозносят военных США, бесстыдно радуясь смерти россиян в Сирии

Обозреватель «Новой газеты» назвал победу американцев «ошеломительной» и опубликовал заметку под названием «Разгром».

«Американцы расстреляли с воздуха грозного «Вагнера»( ЧВК - ред.), а у самих потерь — один легкораненый курдский ополченец», – написал он.

Разница в освещении гибели американцев в Ираке и россиян в Сирии — налицо. Такая позиция либеральных СМИ лишь подтверждает, что множество оппозиционных изданий в РФ работает под кураторством Запада и имеет явный антироссийский уклон с намерением подорвать доверие жителей страны к власти и дестабилизировать ситуацию в обществе.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #сми #либеральные сми

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