Группа МОК по взаимодействию с киберспортом вынесла десять рекомендаций

Глава группы Международного олимпийского комитета (МОК) по взаимодействию с киберспортом Давид Лаппартьен представил десять рекомендаций по сотрудничеству между олимпийским движением, игровыми сообществами и киберспортом. Рекомендации представили на сессии МОК в Лозанне​​​.

Группа, которой руководит Лаппартьен, продвигает спорт, олимпийское движение и ценности в игровой культуре. Прежде чем представить рекомендации, глава группы МОК по взаимодействию с киберспортом обозначил три принципа.

