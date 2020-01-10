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Три новые залежи нефти открыли в Белоруссии

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 Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

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17:37   10 Января 2020
Весь мир

Помпео согласовал с Зеленским дату своего визита на Украину

Помпео согласовал с Зеленским дату своего визита на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский и глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе телефонного разговора согласовали визит последнего на Украину, намеченный на конец января.

Об этом в пятницу, 10 января, сообщает офис президента Украины.

«Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео на Украину в конце января, который был перенесен с 3 января», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Зеленского.

Также, как отмечается, Помпео выразил Зеленскому соболезнования в связи с крушением украинского пассажирского «Боинга» в Иране 8 января, в котором погибли 176 человек, и предложил Украине помощь США в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Помпео согласовал с Зеленским дату своего визита на Украину

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Автор: Александр Люблинский
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