Путин обсудил с президентом Египта сотрудничество в сфере ядерной энергетики
Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил представитель пресс-службы Кремля. По его словам, президенты обсудили сотрудничество Москвы и Каира в сфере ядерной энергетики.
«Подтвердили настрой на дальнейшее взаимодействие», — резюмировали в Кремле.
Путин обсудил с президентом Египта пути мирного разрешения кризиса в Ливии:https://t.co/oGNoUC5SdH pic.twitter.com/1bb6PnN3ab— ТАСС (@tass_agency) January 10, 2020