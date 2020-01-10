Путин обсудил с президентом Египта сотрудничество в сфере ядерной энергетики

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил представитель пресс-службы Кремля. По его словам, президенты обсудили сотрудничество Москвы и Каира в сфере ядерной энергетики.

«Подтвердили настрой на дальнейшее взаимодействие», — резюмировали в Кремле.