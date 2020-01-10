США развяжут информационную войну, чтобы настроить Украину против Ирана в деле с «Боингом»

США будут использовать все способы, чтобы убедить Украину и весь мир в том, что Иран сбил «Боинг 737», сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По его словам, США развяжет информационную войну в попытке опровергнуть версию, что американский беспилотник мог сбить украинский «Боинг 737».

«Действовать они будут через развязывание информационной войны, выдавая данные, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований», — считает Морозов.

По мнению эксперта, Вашингтон может затянуть сроки предоставления информации, которую запросил у них президент Украины Владимир Зеленский. От этой тактики пострадает прежде всего Иран, против которого Вашингтон и настраивает Киев и остальной мир.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что Иран сохраняет лицо на фоне обвинений США, приглашая к расследованию крушения все причастные к авиакатастрофе страны.

Оба эксперта сошлись на том, что пока не расшифрована информация с черных ящиков, делать выводы о ситуации рано.