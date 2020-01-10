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Три новые залежи нефти открыли в Белоруссии

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 Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе
США отказались выводит военных из Ирака

США отказались выводит военных из Ирака

 Оснований обвинять Иран в ответственности за падение «Боинга 737» нет — Рябков

Оснований обвинять Иран в ответственности за падение «Боинга 737» нет — Рябков
17:16   10 Января 2020
Россия

США развяжут информационную войну, чтобы настроить Украину против Ирана в деле с «Боингом»

США развяжут информационную войну, чтобы настроить Украину против Ирана в деле с «Боингом»

США будут использовать все способы, чтобы убедить Украину и весь мир в том, что Иран сбил «Боинг 737», сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По его словам, США развяжет информационную войну в попытке опровергнуть версию, что американский беспилотник мог сбить украинский «Боинг 737».

США развяжут информационную войну, чтобы настроить Украину против Ирана в деле с «Боингом»

«Действовать они будут через развязывание информационной войны, выдавая данные, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований», — считает Морозов.

По мнению эксперта, Вашингтон может затянуть сроки предоставления информации, которую запросил у них президент Украины Владимир Зеленский. От этой тактики пострадает прежде всего Иран, против которого Вашингтон и настраивает Киев и остальной мир. 

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что Иран сохраняет лицо на фоне обвинений США, приглашая к расследованию крушения все причастные к авиакатастрофе страны.

США развяжут информационную войну, чтобы настроить Украину против Ирана в деле с «Боингом»

Оба эксперта сошлись на том, что пока не расшифрована информация с черных ящиков, делать выводы о ситуации рано.

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Автор: Анна Манц
#сша #иран #крушение #боинг

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