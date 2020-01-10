Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», которая выходила с начала 1992 года. Об этом в Facebook написал руководитель и ведущий Алексей Лысенков.

Лысенков пишет, что передача увидела свет в январе 1992 года, и спустя 28 лет ВГТРК снимает ее с эфира. О причинах ведущий не сообщает. По словам Лысенкова, ему тяжело принять это решение руководства, но он вынужден с ним согласиться и понимает эту позицию.

Как написал телеведущий на своей странице, он благодарен всем создателям программы и благодарит тех, кто присылал видеоролики.

«28 лет жизни — это огромный срок, и я счастлив, потому что этот огромный кусок жизни был программой "Сам себе режиссер"», — пишет руководитель программы и ее бессменный ведущий Алексей Лысенков.

Программу «Сам себе режиссер» российские зрители называют первым YouTube в нашей стране. Основой передачи становились любительские смешные ролики, присланные простыми людьми. Изначально авторы присылали ролики на видеокассетах, с 2008 года появилась возможность загружать записи через интернет. Последний выпуск шоу вышел в эфир 22 декабря 2019 года.