Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, когда в Москву прибудет новый посол США Джон Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас Рябков находится в Токио, где участвует в 11-м раунде российско-японского стратегического диалога. На вопрос журналистов о том, когда в Москву прилетит новый американский посол, замминистра иностранных дел РФ заявил, что в ближайшие недели Джон Салливан не приедет.

«Как я понимаю, до конца января в Москве он точно появится», — рассказал Сергей Рябков.

Ранее стало известно, что на предстоящей неделе в Москву прилетит новый посол Франции в РФ Пьер Леви. В четверг, 9 января, в Россию прибыла новый посол Великобритании Дебора Броннерт.