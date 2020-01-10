Журналисту «Росбалта», обвиненному в клевете и вымогательстве в РФ , дали убежище в Латвии

Журналисту «Росбалта» Александру Швареву, которого в России обвинили в клевете и вымогательстве, дали политическое убежище в Латвии, сообщил адвокат обвиняемого Игорь Бушматов.

«Ему и его семье был предоставлен статус беженца в соответствии с законом Латвии. Признано, что его преследование является политическим», – сказал адвокат ТАСС.

Сам Шварев признался, что находится «под защитой Латвии и Евросоюза». По его словам, власти Латвии пришли к выводу, что в России журналиста преследуют за его профессиональную деятельность, потому и предоставили обвиняемому и его семье политическое убежище.

Следствие обвиняет Шварева в публикации клеветнической информации, порочащей честь и достоинство бизнесмена Кенеса Ракишева, с целью давления на него. Шантажист обещал удалить материал, если предприниматель заплатит ему 50 тысяч долларов. Речь идет о статье про перестрелку у московского ресторана «Элементс», в результате которой был арестован вор в законе Шакро Молодой.

Кроме того, Шварев обвиняется в вымогательстве в связи с публикацией ряда материалов о предпринимателе Алишере Усманове. Содержание этих статей следствие в суде и постановлении о заочном предъявлении обвинений не раскрыло. Журналист отрицает свою вину.

18 апреля, правохранительные органы пришли с обыском к сотруднику Швареву на основании постановления Симоновского суда города Москвы.

Ранее Шварев заявлял, что хочет международной защиты. Журналист выражал уверенность, что Интерпол не выдаст его российским властям в рамках расследования уголовного дела.