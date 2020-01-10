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17:15   10 Января 2020
Ближнее зарубежье

Три новые залежи нефти открыли в Белоруссии

Три новые залежи нефти открыли в Белоруссии

Предварительно, геологические запасы составляют 800 тысяч тонн. Об этом сообщил представитель государственного объединения «Белоруснефть». По его словам, открыли на территории республики три новые залежи нефти.

«Речь идет о Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба, точнее о его Южном блоке», — отметили в «Белоруснефти».

Новые залежи — отложения саргаевского, семилукского и воронежского горизонтов. В частности, при испытании отложений воронежского горизонта на глубине более четырех тысяч метров получили приток нефти дебитом 100 тонн в сутки. В 2020 году белорусские нефтяники закончат бурение на Гарцевском месторождении и подсчитают новые запасы углеводородов.

Также в 2020 году на Макановичско-Великоборском участке, в который входит Гарцевское месторождение, продолжат сейсморазведочные работы. Всего планируют пробурить семь поисково-разведочных скважин, поэтому «Белоруснефть» обновила технику и закупила мобильные установки БАРС-50.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #нефть #белоруссия #белоруснефть

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