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16:48   10 Января 2020
Весь мир

Авиакомпания Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета Москва – Анталья

Авиакомпания Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета Москва – Анталья

Авиакомпания Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета Москва – Анталья, которая произошла днем в пятницу, 10 января.

Как сообщается на сайте авиакомпании, причиной инцидента стал сдвиг ветра, который произошел во врем посадки.

Ранее СМИ писали, что самолет A321 при посадке в аэропорту турецкой Антальи пробил фюзеляж. В момент ЧП в салоне находились только члены экипажа, пассажиров в самолете не было.

Сейчас лайнер обследуют специалисты на предмет других повреждений.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #самолет #анталья #nordwind

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