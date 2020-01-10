Авиакомпания Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета Москва – Анталья, которая произошла днем в пятницу, 10 января.

Как сообщается на сайте авиакомпании, причиной инцидента стал сдвиг ветра, который произошел во врем посадки.

Ранее СМИ писали, что самолет A321 при посадке в аэропорту турецкой Антальи пробил фюзеляж. В момент ЧП в салоне находились только члены экипажа, пассажиров в самолете не было.

Сейчас лайнер обследуют специалисты на предмет других повреждений.