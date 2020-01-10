Помпео призвал Иран «вести себя как нормальная страна»

США не хотят воевать с Ираном. Вашингтон хочет, чтобы Иран «вел себя как нормальная страна», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы не хотим войны, мы хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная страна»,– сказал Помпео журналистам на брифинге.

3 января американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился иранский генерал Касем Сулеймани. Мировое сообщество решительно осудило необдуманный поступок Штатов. Трамп попытался оправдать свое решение тем, что Сулеймани якобы хотел подорвать одно из посольств США.

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение над Тегераном. Все 176 человек на борту погибли. Незадолго до авиакатастрофы армия Ирана зафиксировала в небе американский беспилотник MQ-1 Predator.

Одной из версий крушения самолета являются технические неполадки в двигателе, однако сотрудники МАУ уверены, что перед вылетом самолет был полностью исправен.

США заявляют, что это Иран мог по ошибке сбить пассажирский самолет, однако многие эксперты считают такую версию неправдоподобной.

При этом отмечается, что беспилотник MQ-1 Predator вполне мог сбить самолет. Более того, США уже сбивали пассажирский «Боинг» Ирана в 1988 году в своих целях и обвинил в этом Тегеран.