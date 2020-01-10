Как изоляционизм Дональда Трампа превратился в мировой терроризм

Президентство сильно изменило американского лидера Дональда Трампа. И далеко не в лучшую сторону. Политологи, востоковеды и парламентарии пришли к выводу, что за политикой господина Трампа скрывается обыкновенный терроризм, сообщает «Федеральное агентство новостей» .

Корень проблем уходит в прошлое десятилетие. В 2011 году Трамп критиковал выступления предшественника, Барака Обамы, который был готов ввести войска в Иран. Тогда политик Трамп еще не знал, что 2020 году он уже как президент примет решения, которые до него не решались сделать прочие американские лидеры. Странно, но нынешнего главу Белого дома даже некогда называли сторонником изоляционизма.

В ожидании новой войны мир замер еще до нынешних событий. Два года назад в апреле Соединенные штаты нанесли несколько ударов по территории Сирии. По САР выпустили более сотни крылатых ракет, включая «Томагавки» морского базирования, управляемые авиабомбы и ракеты класса «воздух-земля».

И вот в начале 2020 года американские СМИ сообщают, что Трамп лично отдает распоряжение об убийстве иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Гибель высокопоставленного официального лица государства, входящего в ООН, стало беспрецедентным в современной истории нарушением международного права.

При этом не исключено, что американский след есть и в трагедии с «Боингом-737» «Международных авиалиний Украины», который вполне мог подбить американский беспилотник.

Политику терроризма в США не исключил зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.

«Скоро дойдем до того, что иностранные спецслужбы будут засылать человека, чтобы уничтожить какого-нибудь несговорчивого президента, генерала. Это же полный бред, нарушение всех канонов и существующих каких-то договоренностей», — пояснил в комментарии журналистам Александр Шерин.

При этом у парламентария сложилось впечатление будто Трамп находится за компьютерной игрой: направляет ракеты, сюда ракеты и в общем чате тут же занимается перепиской с остальными участниками этого процесса.

Есть и наигранная серьезность в поведении американского лидера. «Игра» Трампа должна оставить след в американской истории, думает Шерин. Положительный ли или негативный – вопрос.

Политолог Владимир Карасев также уверен, что Трамп промышляет терроризмом. При этом главные постулаты правления Трампа — это насилие, запугивание и устрашение своих политических противников.

«По последним международным опросам, даже вчерашние союзники Трампа шарахаются от него как от прокаженного. А в свете последних событий в Иране можно смело говорить о том, что президент США Дональд Трамп является террористом №1 в мире. Нужно быть извращенным циником или законченным психопатом, чтоб после очередного акта террора тут же говорить с пострадавшими о добре и мире. А на следующий день их же вновь уничтожать. Трамп является угрозой мировому сообществу, а угрозы принято ликвидировать», — уверен Владимир Карасев.

Угрозу в американском лидере видит и депутат Госдумы Евгений Федоров. Трамп принимает остальное мировое сообщество за «туземцев», не имеющих ни на что прав.

Поэтому не исключено, что господин президент когда-нибудь решится на ядерную атаку в интересах американского доллара.

«Колониальная стратегия — всегда фашизм и террор. То, что гитлеровскую Германию назвали фашисткой, а Британию — нет, это просто пропаганда. Очевидно, в работорговле куда больше от фашизма, чем в терроре Гитлера. Когда выводили индейцев, 90% погибало в дороге, трюмах кораблей. <…> Это бандитское государственное строительство. Как колониальное государство может строить свою государственность без бандитизма по отношению к другим народам? Никак. В этом и отличие колониального строительства», — заявил Евгений Федоров.

Конечно, политика Трампа до президентского поста и после различается на лицо. Где же тот здоровый американский национализм и изоляционизм, направленный на улучшение ситуации внутри самих североамериканских штатов?

Кандидат исторических наук и главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин уверен, что сегодняшнее поведения лидера США — это не то, что было обещано американскому народу во время голосования на выборах в 2017 году.

При этом политолог подчеркнул, что американские войска из Ирака не выводятся. Совсем наоборот. США разрабатывает новые военные кампании в других государствах. А внутри страны – все только начинает накаляться.