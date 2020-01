Вице-президент Союза ММА РФ отметил медийный интерес к бою Макгрегора с Серроне

Один боец ирландец, другой — ярко выраженный ковбой, поэтому бой интересно оценивать не столько со спортивной точки зрения, сколько с медийной. Такими словами вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев прокомментировал «360» предстоящий поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который состоится 18 января в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

Time to turn the clock back. Time to silence the critics. Will the real @TheNotoriousMMA please stand up? ????#UFC246 | Jan 18 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/Nc3mUvy5Mh