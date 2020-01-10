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16:40   10 Января 2020
Весь мир

Вице-президент Союза ММА РФ отметил медийный интерес к бою Макгрегора с Серроне

Вице-президент Союза ММА РФ отметил медийный интерес к бою Макгрегора с Серроне

Один боец ирландец, другой — ярко выраженный ковбой, поэтому бой интересно оценивать не столько со спортивной точки зрения, сколько с медийной. Такими словами вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев прокомментировал «360» предстоящий поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который состоится 18 января в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

«В плане фанатской армии, которую оба за собой тянут, это очень интересно», — добавил Борис Бурзиев.

По его словам, бой Макгрегора с Серроне, возможно, станет самым продаваемый в США в 2020 году. Ажиотаж огромный, а силы, в принципе, равны.

«Первый раунд точно пройдет в стойке, если будут зарубаться, то до финальных раундов бой не дотянут. Думаю закончат в начале, ближе к середине», — резюмировал Борис Бурзиев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#бой #общество #ufc #макгрегор

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