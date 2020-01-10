Москва вернула Киеву ноту из-за отсутствия оснований для протеста

Россия вернула Украине ноту из-за отсутствия оснований для протеста, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. В МИД РФ отметили, что не стали рассматривать ноту.

В четверг, 9 января, Киев направил Москве ноту протеста из-за визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Российский лидер приехал на полуостров на учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Киеву пора прекратить формально отвечать нотами протеста на визит первых лиц на полуостров вместо того, чтобы заняться ситуацией в Донбассе и урегулировать конфликт.