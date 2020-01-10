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 Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе
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16:33   10 Января 2020
Россия

Москва вернула Киеву ноту из-за отсутствия оснований для протеста

Москва вернула Киеву ноту из-за отсутствия оснований для протеста

Россия вернула Украине ноту из-за отсутствия оснований для протеста, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. В МИД РФ отметили, что не стали рассматривать ноту.

В четверг, 9 января, Киев направил Москве ноту протеста из-за визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Российский лидер приехал на полуостров на учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Киеву пора прекратить формально отвечать нотами протеста на визит первых лиц на полуостров вместо того, чтобы заняться ситуацией в Донбассе и урегулировать конфликт.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #крым #политика #нота

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