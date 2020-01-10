Иран попросит РФ о помощи, если самостоятельно не расшифрует данные самописцев с «Боинга»

Иран может отправить «черные ящики» с потерпевшего крушение украинского «Боинга» в Россию или Канаду, если не удастся самостоятельно расшифровать их данные.

По словам иранских экспертов, которые в пятницу приводит новостное агентство «Харьков», им необходимо время на то, чтобы разобраться в причинах произошедшей катастрофы – на расследование обстоятельств крушения может уйти два года.

Ранее издание сообщало, что крушение пассажирского «Боинга» авиакомпании «Международные линии Украины», в результате которого погибли 178 человек, стало настоящей трагедией для всего мира, но одни страны, при этом, выражают соболезнования и пытаются помочь в расследовании обстоятельств трагедии. А другие – США – используют катастрофу в личных целях и пытаются переложить ответственность за нее на Тегеран.

При этом появляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что именно США сбили украинский «Боинг». В частности, Федеральное агентство новостей, на основании информации из открытых источников сообщает, что самолет, с большой долей вероятности, мог быть сбит американским беспилотником. В одном только Ираке, как отмечает издание, военный контингент США составляет 6 000 человек, в Кувейте находится 13 000 военнослужащих США, а в Афганистане их численность до 14 000 человек. И везде на вооружении у американских военных имеются беспилотные летательные аппараты.

По мнению российского военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, который в беседе с изданием прокомментировал ситуацию, у нашей страны есть хорошие специалисты, которые способны расследовать трагедию с украинским «Боингом», если «черные ящики» будут переданы для расшифровки России. При этом Москва выступит гарантом объективности и независимости расследования.

«Россия может расшифровать «черные ящики», у нас есть для этого хорошие специалисты. Все, что возможно достать из «черных ящиков», мы достанем. РФ не заинтересована в каких-то политических моментах искажать результаты расследования. Россия наиболее объективная страна, которая сможет все честно расследовать и выяснить», — подчеркнул Литовкин.

Канада же уже заявила, что придерживается версии, что самолет был сбит ракетой класса «земля – воздух», поэтому в ее объективности возникают сомнения, добавил эксперт.

«В Канаде заинтересованы в том, чтобы подтасовать результаты расследования так, как им выгодно. Чтобы предоставить Иран в качестве империи зла и требовать с Ирана денег за погибших канадских граждан. Поэтому Канада заинтересована в своеобразных результатах расследования», — отметил он.

При этом Литовкин уточнил, что «черные ящики» содержат информацию о том, что происходило на борту, но они не дают полной картины, если, например, имело место попадание в «Боинг» снаружи – в этом случае должны быть осколки, пробоины.

Также ситуацию с разбившимся в Иране украинским самолетом прокомментировал замдекана факультета мировой экономики и политики, педагог и политолог Андрей Суздальцев, который отметил, что у России есть хорошие специалисты, которые могли бы расшифровать данные бортовых самописцев, но вряд ли им дадут это сделать. Скорее всего, по мнению Суздальцева, иранская сторона будет расшифровывать их на месте и вызовет специалистов к себе.

В идеале, по словам эксперта. Следовало бы созвать комиссию из специалистов разных стран и отправить самописцы в какую-нибудь нейтральную страну, это позволило бы избежать всех политических обвинений.