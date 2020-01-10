Украина не признает, что самолет в Иране сбили спонсирующие ее США — генерал-майор Липовой

Председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой убежден, что «неуклюжие» обвинения США и Канады в сторону Ирана необоснованны, а Зеленский никогда не признает американскую вину из страха потерять деньги.

Комментируя трагедию с крушением украинского лайнера под Тегераном утром 8 января, Липовой напомнил, что это уже не первый случай таинственной авиакатастрофы все с теми же участниками расследования (США, Украина, страны Европы). Генерал-майор вспомнил о рейсе МН17, где, по его словам, имело место то же молчание экипажа, который имел «время, сообщил о внештатной ситуации» и резкие выводы о виновных еще до первых результатов расследования.

«Ситуация видится мне следующей. Катастрофу потерпел лайнер, принадлежащий украинской компании. Спонсорами украинской власти являются США, а значит именно США будут контролировать ход расследования. Если исключить версию о технической неисправности воздушного судна – а она весьма неубедительна, учитывая, что Боинг может спокойно сесть с горящим двигателем – то самолет, весьма вероятно, был сбит силами США», — выразил свои предположения Липовой.

По его словам, американцы прочно зарекомендовали себя любителями провокаций, именно они, отметил эксперт, являются «фирменным стилем американской внешней политики». Также, Липовой обратил внимание на то, что у Соединенных Штатов бесспорно есть достаточное количество сил, чтобы сбивать Иранские самолеты. Штатам в случае такого поведения, подчеркнул он, ничего не грозит, ведь «именно американцы будут контролировать ход расследования».

«А Украина никогда не признает, что самолет был сбит США, поскольку для Зеленского лучше пожертвовать людьми и самолетом, чем публично обвинить США, рискуя потерять деньги. Поэтому настоящей правды, боюсь, мы в ближайшее время не узнаем», — заключил Липовой.

Эксперт добавил, что обвинения Соединенных Штатов и Канады в сторону Ирана хоть и ведутся активно этими странами и «их преспешниками», все же выглядят довольно «неуклюже». Подводя итог своим размышлениям, он отметил, что версия об иранских ударах по вылетающему самолету выглядит совершенно бессмысленной.