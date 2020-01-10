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16:14   10 Января 2020
Россия

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя

Сделали многое, но еще не все, поэтому предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, а также решить экологические вопросы, которыми здесь, похоже, вообще никто и никогда не занимался. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Крыма и Севастополя.

По его словам, за последние годы сделали немало не только для раскрытия потенциала полуострова, но и его интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство РФ. Важным фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры.

«Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно», — добавил Владимир Путин.

Реализованные на территории полуострова масштабные проекты, в том числе строительство Крымского моста и аэропорта, лишь база для дальнейшего развития, продолжил президент. Проекты дали серьезный импульс для деловой и социальной активности, позволили повысить туристическую привлекательность региона, создать новые рабочие места и открыть дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #крым #севастополь #общество

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