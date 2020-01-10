Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя

Сделали многое, но еще не все, поэтому предстоит поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, а также решить экологические вопросы, которыми здесь, похоже, вообще никто и никогда не занимался. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Крыма и Севастополя.

По его словам, за последние годы сделали немало не только для раскрытия потенциала полуострова, но и его интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство РФ. Важным фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры.

«Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно», — добавил Владимир Путин.