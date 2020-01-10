Основатели Veeam Software продали ее США и стали новыми долларовыми миллиардерами в России

Основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, по данным Forbes, стали новыми долларовыми миллиардерами в России. Разбогатеть им удалось после продажи своей компании американскому венчурному фонду Insight.

Предприниматели заключили с американским фондом сделку общей суммой на пять миллиардов долларов. Продажа компании завершится, предположительно, к марту 2020 года, а ее основатели Тимашев и Баронов покинут совет директоров.

Veeam Software занимается разработкой программных продуктов для резервного копирования данных, их восстановления, защиты и облачного хранения. Компания имеет более 365 тысяч клиентов в 160 странах мира, в 30 из которых расположены ее офисы.