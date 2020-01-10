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16:09   10 Января 2020
Россия

МВД разработало законопроект о запрете снюсов в РФ

МВД разработало законопроект о запрете снюсов в РФ

МВД разработало законопроект о запрете снюсов в России, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как отметил Колокольцев, МВД направило законопроект в Минздрав для согласования, чтобы затем принять федеральный закон о запрете некурительных смесей, содержащих табак.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи насвая и снюса на территории РФ, также депутаты предложили в пять раз увеличить штраф за торговлю этими видами некурительных смесей.

Дмитрий Медведев назвал снюсы «редкой гадостью».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #законопроект #медведев #общество #колокольцев #табак #мвд рф

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