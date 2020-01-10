Политолог заявил, что США уже почти вытеснены из Сирии и скоро покинут весь Ближний Восток

США теряют свои позиции на Ближнем Востоке. В ближайшие годы американцы итак покинули бы Ирак и Афганистан, а их необдуманное поведение в Иране только ускорит неминуемый процесс. Об этом директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал ФБА «Экономика сегодня».

«На самом деле, уход американцев с Ближнего Востока уже начался, поскольку США практически вытеснены из Сирии, где за ними осталось только несколько анклавов – в частности, оккупированные нефтяные поля», — убежден Шаповалов.

По мнению политолога, последние действия США в Иране приведут к тому, что американцы окончательно потеряют Ближний Восток.

«Скорее всего, в ближайшее время процесс по потере американцами ближневосточного региона ускорится и усилится, из-за чего Штатам придется уйти из большинства стран Ближнего Востока. Фактически, это означает, что будет восстановлен «статус кво», который имел место до войны в Персидском заливе 1991 года, когда американцы сокрушили Ирак», – считает Шаповалов.

Политолог напомнил, что Вашингтон еще в 1991 году взял под контроль почти весь Ближний Восток, за исключением Ирана и Сирии.

3 января военные США по приказу президента США Дональда Трампа нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, где находился иранский генерал Касем Сулеймани. Международное сообщество резко осудило такой необдуманный шаг Вашингтона. Трамп попытался оправдать свое решение тем, что Сулеймани якобы планировал взорвать одно из американских посольств.