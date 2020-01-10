Медведев назвал «редкой гадостью» некурительные смеси с никотином

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «редкой гадостью» некурительную никотиносодержащую продукцию. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает РИА Новости.

Медведев в ходе встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой признался, что узнал о существовании так называемых инновационных никтотиносодержащих продуктов совсем недавно.

Председатель правительства также отметил, что к лечебной продукции, которая помогает бросить курить, у него нет никаких претензий. Что касается никотиносдержащих продуктов, которые по сути являются пищевыми продуктами, глава кабмина назвал их «редкой гадостью».

«Это леденцы, какие-то другие смеси, довольно привлекательные по вкусу, но самое главное — они очень быстро создают привыкание к никотину и подсаживают, по сути, детей, которые используют, да и других людей на такого рода продукты», — сказал он.

Ранее Медведев предложил запретить леденцы и жвачки с никотином во всем Евразийском союзе.