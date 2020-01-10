Инициатива России установить мир в Ливии спасет весь Ближний Восток и Северную Африку

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Ливии. Это успех не только для России, но и для Ближнего Востока и Северной Африки. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров изданию «Экономика сегодня».

«Установление мира в Ливии будет успехом не только для России, но и для всего Ближнего Востока и Северной Африки», — считает Джабаров.

Он также отметил, что после событий 2011 года Ливия распалась на несколько частей, которые не подчиняются друг другу, поэтому инициатива России так важна. Кроме того, у Путина есть авторитет в странах Северной Африки и Ближнего Востока, а значит, к нему прислушиваются. По мнению эксперта, альтернативой инициативы России может стать только «полная деградация» Ливии.

Также Джабаров обратил внимание на тот факт, что командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар одобрил инициативу России и Турции по перемирию. По мнению эксперта, это большой успех внешней политики Москвы.

Добавим, сейчас столицу Ливии – город Триполи – продолжает удерживать Правительство национального согласия (ПНС), которое не признано легитимным. Кроме того, ПНС связано с такими террористическими организациями, как «Исламское государство», «Аль-Каида», «Братья мусульмане» (все три запрещены на территории РФ).