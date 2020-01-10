Авиасообщение между Симферополем и Ереваном стартует в марте 2020 года, об этом сообщили в пресс-службе крымского аэропорта. Как заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, авиакомпания «Икар» из Армении получила все необходимые согласования и разрешения Росавиации.

Авиасообщение между Симферополем и столицей Армении станет первым регулярным рейсом из аэропорта после воссоединения Крыма и РФ.

Как отметили в аэропорту «Симферополь» имени Ивана Айвазовского, инфраструктура авиаузла полностью готова к тому, чтобы принимать международные авиарейсы. В здании появились 12 специальных кабин для пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку, передает РИА Новости.