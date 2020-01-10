Киркоров обжаловал решение суда о продаже своей квартиры в счет долга по ипотеке

Филлип Киркоров подал апелляцию на решение суда о продаже его ипотечной квартиры. Таганский районный суд постановил взыскать с певца 779 тысяч евро за долг по ипотеке.

«В суд поступила жалоба Филиппа Киркорова на решение суда от 5 декабря», – сказали в пресс-службе суда журналистам.

Ранее адвокат артиста Александр Добровинский рассказал, что у артиста действительно есть такая задолженность по ипотеке. Банк, которому певец направлял платежи, закрылся, поэтому просил переводить деньги на счета третьих лиц, а это очень опасно. Поэтому кредит перестал обслуживаться.

В счет погашения задолженности, суд постановил продать квартиру, включая бытовую технику в ней.