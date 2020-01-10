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 Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

16:01   10 Января 2020
Весь мир

Не менее 20 человек пострадали от иранского удара в Ираке, сообщил японский телеканал FNN

Не менее 20 человек пострадали от иранского удара в Ираке, сообщил японский телеканал FNN

Такие данные передал американский источник японскому телеканалу FNN.

Японский телеканал Fuji Television еще в среду опубликовал информацию о погибших и пострадавших от ударов Ирана по американской военной базе "Айн аль-Асад" в Ираке спустя несколько часов после атаки.

Не менее 20 челвоек пострадали от иранского удара в Ираке, сообщил японский телеканал FNN

Информация, представленная японским FNN, в очередной раз заставляет задуматься, что Соединенные Штаты снова скрывают реальное число жертв, стараясь сохранить падающий авторитет. Так, накануне Федеральное агентство новостей писало, что по данным источника в Ираке, самолеты ВВС США производят транспортировку тел погибших, а кадры из видеосъемки с американской базу «Айн аль-Асад» заставляют усомниться в том, как при таких разрушениях могут отсутствовать жертвы.

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Автор: Лев Собакин
#сша #иран #ирак

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