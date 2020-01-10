Путин назвал ситуацию со здравоохранением в Крыму плачевной

Президент России Владимир Путин заявил, что здравоохранение в Крыму находится в плачевном состоянии и попросил предложений в этой сфере. Об этом в пятницу, 10 января, пишет РИА Новости.

По словам президента, жителям полуострова следует гарантировать медобслуживание. Он также назвал ситуацию плачевной и обратился с призывом вносить предложения в эту область.

Ранее российский лидер назвал дату начала полного грузового сообщения по Крымскому мосту. Железнодорожные перевозки товаров начнут регулярно осуществляться с 1 июля 2020 года, уточнил глава государства.