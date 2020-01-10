Путин рассказал, что полноценные грузовые перевозки по Крымскому мосту стартуют 1 июля

О планах начала полного грузового сообщения по Крымскому мосту президент России Владимир Путин сообщил в рамках заседания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», — сказал российский лидер.

Строительство Крымского моста началось в 2016 году, его основной целью стало соединить материковую часть России с вернувшимся в состав страны Крымским полуостровом. Проект был завершен в декабре 2019 года, однако открытие автодорожной части моста прошло еще в мае 2018 года. Официальное завершение строительства было объявлено 18 декабря 2019 года, а 23 числа того же месяца Владимир Путин запустил движение по мосту.