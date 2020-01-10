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15:35   10 Января 2020
Россия

Медведев предложил запретить леденцы и жвачки с никотином во всем Евразийском союзе

Медведев предложил запретить леденцы и жвачки с никотином во всем Евразийском союзе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил запретить торговлю никотиносодержащими смесями на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил на рабочей встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Надо просто запретить это», — сказал Медведев.

Премьер настаивает на том, чтобы запретить никотиновые леденцы и жвачки на территории всего Евразийского союза. По мнению Медведева, если эти смеси будут разрешены хотя бы в одной стране ЕАЭС, то их все равно будут завозить в остальные государства союза, поскольку между ними «границ нет».

24 декабря Медведев поручил Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СК организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках. Отмечается, что благодаря регулярным проверкам, оборот снюса и насвая в России значительно снизился.

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Автор: Алина Бранцевич
#медведев #никотиносодержащаяпродукция

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