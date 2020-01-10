Политолог заявил, что США никогда не признают провал своей политики на Ближнем Востоке

Агрессивная политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке носит долговременный характер и возрастает год от года – многие государства в регионе уже разрушены и разорены Вашингтоном, а во всем мире все чаще раздаются требования, чтобы американцы покинули ближневосточные страны.

Об этом в пятницу в беседе с интернет-журналом «Слово и Дело» заявил политолог и политтехнолог, директор компании «Маркком» Сергей Маркелов.

По его словам, если Штаты не прекратят свою агрессивную политику и не покинут этот регион, весь Ближний Восток рискует превратиться в пепел, но Вашингтон никогда не признает своего провала, а напротив в своей традиционной геополитической манере попытается все свои слабости и ошибки обернуть в победы.

При помощи военных конфликтов. Выкачивая ресурсы из стран, которые подвергаются их агрессии, США набивают свои карманы, добавил эксперт.

«Трамп действует в интересах своего не политического, а военно-политического комплекса. Наличие не на территории США, а где-то вдали, на другом конце планеты, вооруженного конфликта дает военным элитам США, которые задабривает Трамп, новые рынки сбыта. Это новое оружие, разработки, финансирование, военные бюджеты и так далее», — подчеркнул Маркелов.

Также, по его словам, важную роль играет борьба за сырье – не просто так США «лезут» в Иран и Сирию и становятся там манипулятором и игроком во всем, что касается добычи и переработки нефти, а также ценообразования – Вашингтон хочет управлять сырьевыми рынками всего мира.

При этом эксперт напомнил, что, поджигая Ближний Восток, США ставят под угрозу весь арабский мир. Убийством иранского генерала Сулеймани Вашингтон продемонстрировал всему миру, что ему закон не писан и под прицелом может оказаться любой неугодный США политик в любой стране мира. США, по словам Маркелова, занялись террористической деятельностью в ближневосточном регионе и это – страх перед американцами - несмотря на все недовольство их поступками, не даст арабским странам объединиться против США. Каждая из арабских стран попытается теперь договориться с американцами в индивидуальном порядке.