Политолог назвал позитивной новостью поддержку Хафтаром договора РФ и Турции по Ливии
Главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар одобрил российско-турецкие инициативы по достижению перемирия в Ливии. Единой позиции по урегулированию кризиса в стране добились в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом.
В качестве приоритетной задачи обозначили немедленное прекращение огня в Ливии, с чем безоговорочно согласилось руководство ЛНА. Об этом в комментарии агентству Nation News напомнил политолог и публицист Юрий Самонкин. По его словам, правильная дипломатия президента РФ во время переговоров с турецким коллегой привела к оптимистичным результатам.
«Турецкое руководство понимает, что с Москвой лучше не ссориться, а дружить. В том числе и по Ливии. А то, что Хафтар поддержал [договоренности] — это очень позитивные новости. Можно только поприветствовать его заявление», — сказал политолог.
В ближайшее время по Ливии выстроится дорожная карта, продолжил Юрий Самонкин, поэтому обстановка в регионе стабилизируется. У Турции и России сохраняются «точки соприкосновения», но нужно преодолеть оставшиеся барьеры.
«Конечно, нужно отметить вклад нашей страны в стабилизацию ситуации в Ливии. С Турцией очень сложно вести диалог, там много противоречий. Переговоры были сложными, но наша дипломатия в данной ситуации была правильной», — резюмировал политолог.