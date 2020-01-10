Политолог назвал позитивной новостью поддержку Хафтаром договора РФ и Турции по Ливии

Главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар одобрил российско-турецкие инициативы по достижению перемирия в Ливии. Единой позиции по урегулированию кризиса в стране добились в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом.

В качестве приоритетной задачи обозначили немедленное прекращение огня в Ливии, с чем безоговорочно согласилось руководство ЛНА. Об этом в комментарии агентству Nation News напомнил политолог и публицист Юрий Самонкин. По его словам, правильная дипломатия президента РФ во время переговоров с турецким коллегой привела к оптимистичным результатам.

«Турецкое руководство понимает, что с Москвой лучше не ссориться, а дружить. В том числе и по Ливии. А то, что Хафтар поддержал [договоренности] — это очень позитивные новости. Можно только поприветствовать его заявление», — сказал политолог.

В ближайшее время по Ливии выстроится дорожная карта, продолжил Юрий Самонкин, поэтому обстановка в регионе стабилизируется. У Турции и России сохраняются «точки соприкосновения», но нужно преодолеть оставшиеся барьеры.