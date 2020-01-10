Двух братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы в Белоруссии

Белорусский суд приговорил к смертной казни двух братьев, которых обвинили в убийстве учительницы и поджоге ее дома. Об этом в пятницу, 10 января, сообщила пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова у себя в Facebook.

«Коллегия по уголовным дела Могилевского областного суда приговорила к смертной казни двух обвиняемых в убийстве учительницы в Черикове», — написала она.

Ранее судимые братья 18-ти и 20-ти лет убили 47-летнюю учительницу в апреле прошлого года. Тело женщины было найдено после тушения пожара в частном доме в Черикове с признаками насильственной смерти.

Как считает следствие, у обвиняемых и потерпевшей был конфликт. Во время допроса братья заявили, что женщина пожаловалась в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении сестрой обвиняемых своих родительских обязанностей по отношению к малолетним детям. Из-за этого семья была поставлена на учет. Молодые люди, распивая спиртные напитки, вспомнили об инциденте и пошли разбираться с ситуацией.

Учительница пустила братьев в дом, после чего они начали ее избивать. Затем братья несколько раз ударили женщину ножом, от чего она скончалась. Обвиняемые похитили компьютерную технику и продукты питания, а чтобы замести следы, подожгли дом.