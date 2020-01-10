Двух братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы в Белоруссии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев назвал «редкой гадостью» некурительные смеси с никотином

Медведев назвал «редкой гадостью» некурительные смеси с никотином

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя
Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

 Украина получила от США важные данные о крушении «Боинга 737»

Украина получила от США важные данные о крушении «Боинга 737»
Политолог заявил, что США никогда не признают провал своей политики на Ближнем Востоке

Политолог заявил, что США никогда не признают провал своей политики на Ближнем Востоке

 Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Медведев назвал «редкой гадостью» некурительные смеси с никотином

Медведев назвал «редкой гадостью» некурительные смеси с никотином

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя
Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

 Украина получила от США важные данные о крушении «Боинга 737»

Украина получила от США важные данные о крушении «Боинга 737»
Политолог заявил, что США никогда не признают провал своей политики на Ближнем Востоке

Политолог заявил, что США никогда не признают провал своей политики на Ближнем Востоке

 Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

15:30   10 Января 2020
Весь мир

Двух братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы в Белоруссии

Двух братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы в Белоруссии

Белорусский суд приговорил к смертной казни двух братьев, которых обвинили в убийстве учительницы и поджоге ее дома. Об этом в пятницу, 10 января, сообщила пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова у себя в Facebook.

«Коллегия по уголовным дела Могилевского областного суда приговорила к смертной казни двух обвиняемых в убийстве учительницы в Черикове», — написала она.

Ранее судимые братья 18-ти и 20-ти лет убили 47-летнюю учительницу в апреле прошлого года. Тело женщины было найдено после тушения пожара в частном доме в Черикове с признаками насильственной смерти. 

Как считает следствие, у обвиняемых и потерпевшей был конфликт. Во время допроса братья заявили, что женщина пожаловалась в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении сестрой обвиняемых своих родительских обязанностей по отношению к малолетним детям. Из-за этого семья была поставлена на учет. Молодые люди, распивая спиртные напитки, вспомнили об инциденте и пошли разбираться с ситуацией. 

Учительница пустила братьев в дом, после чего они начали ее избивать. Затем братья несколько раз ударили женщину ножом, от чего она скончалась. Обвиняемые похитили компьютерную технику и продукты питания, а чтобы замести следы, подожгли дом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#суд #уголовное дело #белоруссия #смертная казнь #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...