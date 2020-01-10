Супруга принца Гарри Меган Маркл покинула Великобританию и отправилась к сыну в Канаду

Незадолго до этого пара публично заявил об отказе от статуса старших членов британской королевской семьи. Об этом сообщает агентство Reuters, по информации издания, Маркл отправилась в Канаду, чтобы быть рядом с восьмимесячным сыном.

«Меган вернулась в Канаду, чтобы быть со своим ребенком», — рассказала собеседница Reuters.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл несколько дней назад заявили, что намерены отказаться от финансовых привелегий, положенных им по статусу, однако готовы продолжить исполнять обязанности членов королевской семьи. Они отметили, что планируют сами себя обеспечивать и поделить жизнь между Северной Америкой, откуда родом Меган, и Великобританией.