В Израиле чуть не упал «Боинг» по тегеранскому сценарию

В Сети, как сообщает ФАН, не торопятся исключать версию с техническими проблемами украинского «Боинга 737-800», рухнувшего в Тегеране 8 января. По мнению, пользователя Twiiter с ником Hadi версия американских СМИ о сбившем лайнер ПВО Ирана призвана спасти корпорацию «Боинг» от финансового краха.

«За последние 15 месяцев 600 человек погибли во время полета на различных вариантах семейства авиалайнера «Боинг-737», —пишет hadi. – При этом «Боинг» — одна из крупнейших статей экспорта из США, и кризис может потопить компанию».

Some points about #UkranianBoeing : -In the past 15 months 600 people have been killed flying variations of #Boeing 737 family - Boring is most US's valuable export & a crisis could sink it -@SecPompeo told Congress that " there was no intelligence that plane was shot down" pic.twitter.com/CDOAZo2erE — hadi (@Zolfegar12) January 10, 2020

Ранее, как заметил hadi, сославшись на Los Angeles Times, госсекретарь Майкл Помпео уверял Конгресс США, что нет никаких разведывательных данных, которые бы указывали на то, что самолет был сбит. А через сутки последовал вал публикаций об ударе ПВО Ирана по самолету, причем со стороны американских СМИ, а не канадских или украинских, чьи граждане погибли при крушении.

Last night in Israel another Boeing 737-800’s engine caught fire. pic.twitter.com/U5PSzKOMQA — Cyan Lana???????????? (@BabeReflex_8) January 9, 2020

Примечательно, что 8 января также из-за технических проблем мог упасть и самолет «Боинг-737–800» в Израиле. Правда, двигатель вспыхнул на взлетно-посадочной полосе, и трагедии удалось избежать. В случае же с «Боингом» в Тегеране проблемы возникли уже в небе. Пилот, как сообщалось, пытался вернуться в аэропорт, но у него не вышло.