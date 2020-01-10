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15:09   10 Января 2020
Весь мир

В Израиле чуть не упал «Боинг» по тегеранскому сценарию

В Израиле чуть не упал «Боинг» по тегеранскому сценарию

В Сети, как сообщает ФАН, не торопятся исключать версию с техническими проблемами украинского «Боинга 737-800», рухнувшего в Тегеране 8 января. По мнению, пользователя Twiiter с ником Hadi версия американских СМИ о сбившем лайнер ПВО Ирана призвана спасти корпорацию «Боинг» от финансового краха.

«За последние 15 месяцев 600 человек погибли во время полета на различных вариантах семейства авиалайнера «Боинг-737», —пишет hadi. – При этом «Боинг» — одна из крупнейших статей экспорта из США, и кризис может потопить компанию».

Ранее, как заметил hadi, сославшись на Los Angeles Times, госсекретарь Майкл Помпео уверял Конгресс США, что нет никаких разведывательных данных, которые бы указывали на то, что самолет был сбит. А через сутки последовал вал публикаций об ударе ПВО Ирана по самолету, причем со стороны американских СМИ, а не канадских или украинских, чьи граждане погибли при крушении.

Примечательно, что 8 января также из-за технических проблем мог упасть и самолет «Боинг-737–800» в Израиле. Правда, двигатель вспыхнул на взлетно-посадочной полосе, и трагедии удалось избежать. В случае же с «Боингом» в Тегеране проблемы возникли уже в небе. Пилот, как сообщалось, пытался вернуться в аэропорт, но у него не вышло.

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Автор: Антон Долохов
#сша #иран #израиль

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