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Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

15:28   10 Января 2020
Россия

Российские либералы поддержали версию США о сбитом в Иране «Боинге»

Российские либералы поддержали версию США о сбитом в Иране «Боинге»

В среду, 8 января, из Тегерана в Киев вылетел самолет «Боинг 737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и спустя восемь минут рухнул с высоты 2,4 километра. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа, из находящихся на борту самолета людей никто не выжил.

Сначала украинское посольство в Иране заявило, что у самолета взорвался двигатель, но затем от этих слов отказались. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на разведданные, заявил, что «Боинг-737» в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой. Через некоторое время выяснилось, что разведданные Канаде передали США. Сами Соединенные Штаты не стали публиковать такую информацию, опасаясь, что им никто не поверит.

Российские либералы поддержали версию США о сбитом в Иране «Боинге»

Провокационную позицию США о иранских ракетах поддержали российские либералы и попытались связать авиакатастрофу с «российским следом». Например, сторонник блогера Навального Леонид Волков ищет в катастрофе следы Кремля. Депутат МГД Михаил Тимонов жалеет, что не успел побывать в Иране и считает «бенефиты» России в свете роста цен на нефть после начала конфликта на Ближнем Востоке.

«МБХ-Медиа» выпустили подборку «мемов» про третью мировую войну и ее начало, а «Радио Свобода» утверждают, что в авиакатастрофе виновен Иран. Все они почему-то забыли о том, что иранская сторона готова предоставить все материалы и доказательства для исследования американскими и украинскими специалистами.

Медиагруппа «Патриот» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета и надеется на скорейшее расследование причин трагедии и привлечение к ответственности всех виновных.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #украина #иран #авиакатастрофа #политика #весь мир

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