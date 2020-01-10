Автобус с подростковой спортивной командой попал в массовое ДТП в Пермском крае

Пятеро взрослых и четыре ребенка пострадали в пятницу в Пермском крае, где на 469-м километре автодороги М-7 «Волга» произошло массовое ДТП с участием автобуса, фуры, «Газели» и трех легковых автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, авария произошла в районе города Краснокамска.

«По нашим данным, [пострадали] девять человек, из них четверо детей», — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что в автобусе находились 37 человек, из них 35 – члены детской спортивной команды из города Чайковский, ребята в возрасте 10-11 лет, никто из них в ДТП не пострадал.