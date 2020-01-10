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15:01   10 Января 2020
Ближнее зарубежье

Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

Украина продолжает формально отвечать нотами протеста из-за визита первых лиц России в Крым вместо того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе.

Такого мнения придерживается зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает РИА Новости. По его словам, Россия перестала обращать внимание на ноты протеста Киева, так как они направляют их каждый раз, когда кто-то из российских первых лиц посещает Крым. Такая реакция стала «формальным ответом» украинской стороны. На этот раз Киев отреагировал на визит президента России Владимира Путина в Крым, куда он приехал на учения Черноморского и Северного флотов с выполнение ракетных стрельб. По мнению Чепы, Киеву лучше думать не об этом, а о Донбассе.

«Если Зеленский проявит свою позицию, сможет противодействовать националистам, тогда ситуация будет выравниваться и в отношении крымского вопроса», — считает зампред.

Он также отметил, что Крым посещают все больше украинских туристов, которые замечают изменения, происходящие на полуострове.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #крым #чепа #зеленский

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