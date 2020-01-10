Специалисты агропромышленного комплекса Подмосковья получат тысячу двести квадратов жилья

Специалисты агропромышленного комплекса Подмосковья получат тысячу двести квадратов комфортного жилья, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Планируется построить порядка тысячи двухсот квадратных метров жилья, в том числе 814 квадратных метров для молодых семей и молодых специалистов», — сказал Разин.

По словам министра, такое решение было принято, чтобы привлечь кадры в агропромышленный комплекс.

Министр отметил, что в прошлом году на эти цели выделили 48 миллионов рублей, что поможет обеспечить жильем 24 семьи.

Разин объяснил, что по программе аграрии получат 70 процентов от стоимости жилья и только 30 процентов от всей суммы им нужно будет вложить из собственных денег.