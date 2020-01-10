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15:15   10 Января 2020
Россия

Специалисты агропромышленного комплекса Подмосковья получат тысячу двести квадратов жилья

Специалисты агропромышленного комплекса Подмосковья получат тысячу двести квадратов жилья

Специалисты агропромышленного комплекса Подмосковья получат тысячу двести квадратов комфортного жилья, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

 Планируется построить порядка тысячи двухсот квадратных метров жилья, в том числе 814 квадратных метров для молодых семей и молодых специалистов», — сказал Разин.

По словам министра, такое решение было принято, чтобы привлечь кадры в агропромышленный комплекс.

Министр отметил, что в прошлом году на эти цели выделили 48 миллионов рублей, что поможет обеспечить жильем 24 семьи.

Разин объяснил, что по программе аграрии получат 70 процентов от стоимости жилья и только 30 процентов от всей суммы им нужно будет вложить из собственных денег.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #подмосковье #общество #новое жилье

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