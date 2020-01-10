Жесткую посадку совершил в Анталье самолет российской компании Nordwind

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind совершил в пятницу жесткую посадку в аэропорту турецкой Антальи.

Об инциденте, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, сообщает РИ А Новости. При этом отмечается, что пассажиров в самолете не было, члены экипажа не пострадали.

«Самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал. Была грубая посадка», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.