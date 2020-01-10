Жесткую посадку совершил в Анталье самолет российской компании Nordwind

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев назвал «редкой гадостью» некурительные смеси с никотином

Медведев назвал «редкой гадостью» некурительные смеси с никотином

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя
Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

 Украина получила от США важные данные о крушении «Боинга 737»

Украина получила от США важные данные о крушении «Боинга 737»
Политолог заявил, что США никогда не признают провал своей политики на Ближнем Востоке

Политолог заявил, что США никогда не признают провал своей политики на Ближнем Востоке

 Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Медведев назвал «редкой гадостью» некурительные смеси с никотином

Медведев назвал «редкой гадостью» некурительные смеси с никотином

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя

Россия сделала немало для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя
Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

Киев продолжает направлять ноты протеста России вместо урегулирования ситуации на Донбассе

 Украина получила от США важные данные о крушении «Боинга 737»

Украина получила от США важные данные о крушении «Боинга 737»
Политолог заявил, что США никогда не признают провал своей политики на Ближнем Востоке

Политолог заявил, что США никогда не признают провал своей политики на Ближнем Востоке

 Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

14:58   10 Января 2020
Весь мир

Жесткую посадку совершил в Анталье самолет российской компании Nordwind

Жесткую посадку совершил в Анталье самолет российской компании Nordwind

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind совершил в пятницу жесткую посадку в аэропорту турецкой Антальи.

Об инциденте, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, сообщает РИ А Новости. При этом отмечается, что пассажиров в самолете не было, члены экипажа не пострадали.

«Самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал. Была грубая посадка», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #турция #происшествия #самолет #чп #анталья #общество #жесткая посадка #nordwind airlines

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...