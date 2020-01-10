Расследование катастрофы с украинским «Боингом» может занять до двух лет

Расшифровка «черных ящиков» упавшего в Иране украинского «Боинга» может занять один-два месяца, расследование катастрофы — до двух лет. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на официального представителя Ирана.

По словам представителя страны, расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца. Он отметил, что иранские специалисты хотели бы самостоятельно расшифровать данные черных ящиков, но при необходимости могут отправить их в РФ Украину, Канаду, Францию, поскольку власти заключили соглашения с этими странами.

Ранее издание Livereport, ссылаясь на источник среди военных Ирана, сообщило, что украинский «Боинг 737» мог быть подбит американским беспилотником.