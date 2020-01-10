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 Причиной крушения «Боинга» над Ираном мог стать теневой оборот оружия на Украине

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15:05   10 Января 2020
Весь мир

Расследование катастрофы с украинским «Боингом» может занять до двух лет

Расследование катастрофы с украинским «Боингом» может занять до двух лет

Расшифровка «черных ящиков» упавшего в Иране украинского «Боинга» может занять один-два месяца, расследование катастрофы — до двух лет. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на официального представителя Ирана.

По словам представителя страны, расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца. Он отметил, что иранские специалисты хотели бы самостоятельно расшифровать данные черных ящиков, но при необходимости могут отправить их в РФ Украину, Канаду, Францию, поскольку власти заключили соглашения с этими странами.

Ранее издание Livereport, ссылаясь на источник среди военных Ирана, сообщило, что украинский «Боинг 737» мог быть подбит американским беспилотником.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #иран #политика #боинг #общество #весь мир #тегеран

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