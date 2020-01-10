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14:57   10 Января 2020
Россия

Следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней подруги «повара» из мема нулевых

Следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней подруги «повара» из мема нулевых

Антон Сидоров, тот самый автор шуточного видео «Повар спрашивает повара», распространившегося в нулевых годах в интернете, обнаружил тело 17-летней подруги в канун Нового года. Пара жила в квартире, расположенной в историческом центре Петербурга на Загородном проспекте, передают «Невские новости».

По информации издания, умерла несовершеннолетняя уроженка Казахстана, которая переехала учиться в политехнический колледж. Следователи возбудили уголовное дело после гибели юной подруги «повара» из мема нулевых. В постановлении речь идет о причинении смерти по неосторожности.

Следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней подруги «повара» из мема нулевых

Известно, что накануне праздника пара повздорила, поэтому 24-летний Антон Сидоров ушел на некоторое время. Вернувшись, он обнаружил тело. Правоохранители допросили Антона, родных и знакомых девушки и выяснили, что несовершеннолетняя «могла употреблять запрещенные к обороту вещества».

По неподтвержденной информации, у 17-летней девушки имелись склонности к некоторым эмоциональным расстройствам и приему антидепрессантов. Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что подозреваемое лицо не установили, а у Антона Сидорова и родственников, вероятнее всего, будет процессуальный статус свидетелей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#уголовное дело #видео #скр #мемы

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