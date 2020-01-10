Украина получила от США важные данные о крушении «Боинга 737»

Президент Украины Владимир Зеленский получил от представителей США важные данные о крушении пассажирского «Боинга 737». Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил на своей странице в Twitter.

«Получили важные данные, которые будут обработаны специалистами», – написал он.

Пристайко отметил, что он и Зеленский встретились с руководителем посольства на Украине Кристиной Квин.

Глава МИД Украины добавил, что сегодня Зеленский проведет разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января в Тегеране. Все 176 человек на борту погибли. Одной из версий причины катастрофы является неисправность в двигателе, однако представители МАУ заявили, что перед вылетом самолет был полностью исправен.

Ранее многие военные аналитики и эксперты высказали мнение, что украинский самолет над Ираном сбил американский беспилотник MQ-1 Predator, который иранская армия зафиксировала над Тегераном незадолго до катастрофы. Иранское издание Live Report сообщило, что изначально Вашингтон хотел атаковать один из правительственных иранских самолетов, но перепутал и ударил по украинскому «Боингу».

Иран заявил о готовности предоставить все данные о катастрофе, а также призвал к расследованию крушения ряд стран.