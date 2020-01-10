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14:21   10 Января 2020
Россия

«Нафтогаз» подаст иски к России на семь миллиардов долларов

«Нафтогаз» подаст иски к России на семь миллиардов долларов

 

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по крымским активам. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – пять миллиардов долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше семи миллиардов долларов», – сказал глава «Нафтогаза» в интервью Liga.net.

Трибунал примет решение в конце этого года или в начале следующего.

В сентябре 2017 года «Нафтогаз» подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 процента и 95,6 процента соответственно.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Президент РФ Владимир Путин обозначил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Автор: Алина Бранцевич
#крым #нафтогаз #витренко

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