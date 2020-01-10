Политолог выразил уверенность, что Иран не причастен к катастрофе с «Боингом»

Все заявления США о том, что причиной падения украинского «Боинга» могла стать запущенная Ираном ракета, делаются для того, чтобы протащить «санкционную повестку».

Об этом в беседе с информационным агентством «НьюИнформ» заявил ведущий эксперт «Аналитического управления Центра политической конъюнктуры, политолог Дмитрий Абзалов.

Как заявил ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, все сообщения о том, что пассажирский «Боинг» компании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранскими ПВО, являются проявлением «психологической войны», в ходе которой США преследуют свои цели и пытаются продвигать собственную версию произошедшего.

По мнению политолога Абзалова, Иран не имеет отношения к авиакатастрофе украинского «Боинга» и любые попытки изменить информационную составляющую в связи с этой трагедией носят спекулятивный характер.

«Если бы самолет был сбит иранской ракетой, то к расшифровке ящиков не допустили бы представителей Канады и Боинга. Канада является страной, которая обменивается информацией с США. Так не ведет себя страна, у которой была возможность сбить самолет ракетой – она бы засекретила все данные», — подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что до появления официальных данных о ходе расследования спекуляции на эту тему будут предприниматься постоянно, особенно с учетом того, что США в ближайшее время будут настаивать на введении против Тегерана более жестких санкций.

«Как показывает практика, даже после снятия обвинений возвращать обратно санкции никто не будет. Сейчас под соусом определенных заявлений многие пытаются получить серьезную санкционную позицию. Например, в свое время правительство САР обвиняли в химатаке в Восточной Гуте. Обвинения были, санкции частично введены были», — напомнил Абзалов.

По его словам, так обычно и происходит – сначала протаскивается санкционная повестка, а потом вводятся сами санкции.

Также издание сообщает, что многие эксперты придерживаются мнения, что США, обвиняя Иран в падении украинского самолета, пытаются снять ответственность за произошедшее с себя самих. Об этом, в частности, заявил замдиректора Института истории и политологии МПГУ Владимир Шаповалов, напомнив при этом, что США в прошлом уже сбивали иранский самолет и это делает логичной версию, что и в падении украинского «Боинга» в Тегеране виновны Штаты.

Напомним, в авиакатастрофе с пассажирским самолетом МАУ, которая произошла в Тегеране 8 января, погибли 178 человек.