Россия заинтересована в сильной и неделимой Ливии — эксперт

Военный эксперт Александр Перенджиев прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина по поводу ситуации в Ливии. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление после переговоров в Стамбуле, в котором призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 00.00 12 января 2020 года.

По мнению члена экспертного совета «Офицеры России», мирные инициативы Москвы по Ливии можно только приветствовать. Он отметил, предложение президента РФ подразумевает объединение страны, возвращение ее государственности и возвращение мирной жизни. Именно эти цели преследует армия Халифы Хафтара.

«Необходимо помнить, что с террористами договариваться нельзя, но мы не можем исключать того факта, что даже среди тех, кто живет в области контролируемой ПНС Ливии, всегда найдутся те, кто не поддерживает правительство в Триполи и кто готов, более того — желает объединения страны. Если эти люди готовы строить единую Ливию, то с ними можно работать», — говорит собеседник ФАН.

Призыв Путина направлен на сохранение не только государства, но и ливийской нации, а такую инициативу можно только поприветствовать, отметил Перенджиев. Россия, в свою очередь, тоже заинтересована в сохранении Ливии, чтобы в дальнейшем реализовывать с ней взаимовыгодные и долгосрочные проекты.