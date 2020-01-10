Сторонники Навального выпустили очередное фейковое расследование с подставными актерами

Сторонники блогера Алексея Навального выпустили очередное фейковое расследование с подставными актерами. На этот раз отличился «Альянс учителей», который рассказал о «распаде» Пермского железнодорожного института. В фейковости нового вброса сторонников Навального заподозрили авторы Telegram-канала «Выпускайте Кракена».

Основатель признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный является главой профсоюзного движения, работа которого должна была быть направлена на защиту трудовых прав россиян и оказание бесплатной юридической помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации. Все это стало прикрытием для продвижения оппозиционных идей, раскачивания политической ситуации в стране, раздувания скандалов в прессе и махинаций с выкачиванием денег.

Оказалось, что основная деятельность движения направлена далеко не на помощь нуждающимся. «Профсоюз Навального» — не единственный проект под руководством блогера. «Альянс врачей» и «Альянс учителей» формально ему не принадлежат, но их возглавляют его доверенные лица.

На днях «Альянс учителей» попытался раздуть новый скандал, но авторов истории уличили в нестыковках. Некая Алена Подлесных рассказывала о «развале» Пермского железнодорожного института, но оказалось, что сама она к учреждению не имеет никакого отношения, хотя и называет себя «начальницей центра дополнительного профобразования».

По словам Подлесных, в институте она работает два года, но фактически ни в одном списке педагогов ее нет. Кроме того, Центр дополнительного профобразования, который она якобы представляла, вообще не значится в филиалах института. Поэтому в соцсетях предположили, что «Альянс учителей» нанял актеров для фабрикации этого фейка.

Эта история в очередной раз говорит о том, что Навальный смог превратить хорошее дело в инструменты для достижения собственных целей. «Профсоюзное» движение под его эгидой превратилось в инструмент для осуществления меркантильных планов, а люди, попавшие в трудную ситуацию и обратившиеся за помощью, получить ее не смогут. Зато они гарантированно станут пешками в политической игре основателя ФБК.